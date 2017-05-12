Edinilen bilgiye göre, bugün saat 08. 00 sıralarında Erzurum - Ağrı Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri zırhlı araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 