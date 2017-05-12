Edinilen bilgiye göre, bugün saat 08. 00 sıralarında Erzurum - Ağrı Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri zırhlı araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Horasan’da askeri zırhlı araç kaza yaptı: 3 asker yaralı
12.05.2017 - 11:36 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Horasan'da askeri zırhlı aracının devrilmesi sonucu 3 askerin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 08. 00 sıralarında Erzurum - Ağrı Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri zırhlı araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : erzurum,horosan,
472754 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472754.aspx
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