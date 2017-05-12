Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanı’ suçunu işledikleri değerlendirilen esnaf ve iş adamlarından oluşan şüphelilere yönelik olarak operasyonlar hakkında konuşan Gazeteci yazar Cem Küçük, ''Kayseri emniyetini ve Savcı Salih Kılıç Bey'i de tebrik ediyorum. Yapılan operasyon yerinde bir karar. İstanbul ve Ankara'yı çıkıyorum. Bunların dışında en önemli iki il İzmir ve Kayseri'ydi. Bursa ve Denizli bile bu illerden sonra geliyor. Ona buna tehdit savuran kendini masum gibi göstermeye çalışan Mustafa Boydak'a da sesleniyorum. Er ya da geç o kelepçeyi sende yiyeceksin. Bu işin başı sensin bu bilinen bir şey. Bundan kaçamazsın'' diye konuştu.

İnternethaber.com sitesinden Selman Öğüt'ün ''Fetö İle Mücadele Sulandırılmamalı'' başlıklı makalesi hakkında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ''Başbakan Binali Yıldırım'a ben bunu sormak istiyorum. OHAL komisyonları kuruldu. Bu komisyonları neden çalışmaya başlamadı. Bir takım mağdur olduğunu söyleyen insanlar var. Bu OHAL komisyonlarına atamalar yapılmıyor. Neden bunlar yapılmıyor. Ben bunu çok merak ediyorum'' diye konuştu.