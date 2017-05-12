Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, düzenlediği olağan basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi kentinde 3 Mayıs'ta yaptığı görüşmenin ardından Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın vardığı mutabakat sonucu Suriye'de oluşturulan çatışmasızlık bölgeleri ile ilgili de açıklamalar yaptı.

"CERABLUS VE EL BAB'IN DAHİL EDİLMESİ ANLAMSIZ OLURDU"

Müftüoğlu, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu sonucunda Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Cerablus ve El Bab bölgelerinin çatışmasızlık bölgelerine neden dahil edilmediği sorusu üzerine "Astana'da imzalanan anlaşmanın temel amacı hükümetle muhalifler arasındaki çatışmalara son verilmesi. Bahsekonu bölgede böyle bir çatışma zaten söz konusu değil. Dolayısıyla bu bölgenin çatışmasızlık bölgelerine dahil edilmesi anlamsız olurdu. O sebeple onlar arasında yer almadı" dedi.