Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde eşi Hamdiye Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Çeşitli servislerde tedavi gören Jandarma Astsubay Çavuş Fikri Uçar, Jandarma Uzman Çavuş Bahtiyar Rençber, Jandarma Uzman Çavuş Seyfettin Serensoy, Jandarma Uzman Onbaşı Abdüssamet Delioğlu ve Jandarma Uzman Çavuş Abubekir Durmuş'u ziyaret eden Soylu, gazilere geçmiş olsun dileklerini iletti.Soylu, çocuklarına refakat eden gazi annelerine, Anneler Günü dolayısıyla birer hediye takdim etti.Bakan Soylu daha sonra, aynı hastanede tedavi gören ve 15 Temmuz'da şehit düşen Özel Harekat Polisi Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşger'e de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.