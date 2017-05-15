Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akdağ, ilk önce Ali Erdem Cindilli ve Merve Gündeş çiftinin Palandöken Dağı'ndaki bir otelde yapılan düğününe katıldı. Burada aile fertleriyle görüşen Akdağ, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı.

Evlilik cüzdanını geline veren Bakan Akdağ, genç çifte mutluluk diledi.

Akdağ, daha sonra yine aynı ilçedeki başka bir otelde gerçekleştirilen Mehmet Cem Bölen ve Meltem Gör çiftinin düğün merasimine katıldı.

Burada da şahitlik yapan ve evlilik cüzdanını yine geline teslim eden Bakan Akdağ, yaptığı konuşmada, evliliğin ülke toplumun en güzel geleneği olduğunu belirtti.

Akdağ, evlenen çiftlerin mutluluklarının yüzlerinden okunduğunu ifade ederek, "Birçok ailenin evlilik bekleyen yavruları var. Darısı o evliliği bekleyen gençlerin başına olsun. Bugün 'Anneler Günü', evlenen bu gençlerin artık iki annesi ve iki babası var. Bizim geleneğimiz, inancımız öyle. Anne ve babalarınıza saygıda kusur etmeyin. bu hem sizin mutluluğunuzu artıracak, hem de aile saadeti kazandıracak." diye konuştu.