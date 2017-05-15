Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada dengeleri yeniden belirleyecek “Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu”, Çin’in başkenti Pekin’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 29 ülke liderinin katılımıyla yapıldı. Forum süresince bütün katılımcı ülkeler arasında, ekonomi ve ticaret anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping “Kuşak ve Yol projesi, kazan-kazan ilkesi ile sermaye, teknoloji, insan gibi endüstriyel üretimin ana bileşenlerini; ürün, kaynak ve müşterek çalışmalara erişimini kolaylaştıracak. Dünyadan geniş çaplı katılım var. Kuşak ve Yol’un, Rusya’nın önerdiği ‘Avrasya Ekonomik Birliği’ ve Türkiye’nin ‘Orta Koridor’ projesi ile de uyumlu. Pek çok ülke ile ulaşım, kargo, altyapı, enerji, iletişim, gümrük, yazılım, ekonomi ve ticaret, endüstriyel üretim, e-ticaret, deniz alanlarında proje veya planlara imza attık. Sadece Çin, ilgili projelere 79 milyar dolar mali destek sağlayacak. Ayrıca 10 bin yabancı öğrenciye burs vereceğiz” dedi.



TÜRKİYE DESTEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Yeni İpek Yolu olarak da adlandırılan bu girişimin; Asya’yı, Avrupa’yı, Afrika’yı ve hatta Güney Amerika’yı birbirine bağlama hedefiyle, geleceğe damga vuracağına inanıyorum” diyerek konuşmasına başladı. Erdoğan, şu mesajları verdi: Özellikle terörü âdeta yerle yeksan edecek bir girişim olacaktır. Herkes için fayda sağlayacak bu iş birliğinin başarılı olacağını düşünüyorum. Her türü desteği vermeye hazırız. Dünya genelinde 60’dan fazla ülkeyi kapsayan Yeni İpek Yolu girişimi, yaklaşık 40 milyon kilometrekarelik bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 milyarını ifade eden çok önemli bir proje... Sistemin başarısı; güzergâh ülkelerinin ticareti kolaylaştırmalarına, gümrük alanında iş birliğine gitmelerine, tarife dışı engelleri kaldırmalarına ve yatırımları teşvik etmelerine bağlı. Bu sebeple ikili, çok taraflı ve bölgesel iş birliklerinden istifade edecek bu girişimin, kazan-kazan anlayışıyla hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor.



YEPYENİ BİR SİSTEM

Türkiye’nin, İpek Yolu coğrafyasının önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: Çin’in girişimi, ülkemizin, Avrupa’nın Anadolu üzerinden Orta Asya’ya ve oradan da Çin’e bağlanmasını hedefleyen Orta Koridor projesiyle bütünleşiyor. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi’nin birkaç ayda faaliyete geçmesiyle birlikte, Orta Koridor’un önemli bir ayağı tamamlanacak. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, inşası süren yeni havalimanı ve Çanakkale Köprüsü, ulaşım altyapısı bakımından çok önemli diğer adımlardır. Filyos, Çandarlı ve Mersin limanları da, deniz ayağını oluşturan önemli çalışmalardır. Çok geniş bir coğrafyada hayata geçirilen bu girişim, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda yepyeni bir sistemin tesisi anlamına geliyor. Bu projenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma vasıtasıyla vatandaşlarımızın hayat standartlarında gerçekleştireceği artış, hepimizin ortak başarısı olacaktır.