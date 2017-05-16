Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Koza Özel Eğitim Hizmetleri Kültür Turizm Yemekçilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonlarda çoğunluğu öğretmen olan 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin sorgusuna başlandı.