Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ağını genişletme çalışmalarından sonra, özel ulaşımda da yeni bir hizmeti hayata geçiriyor. "Akıllı Şehir" konseptine dahil milli ve yerli alt yapı ile üretilen sistem ulaşımda yeni bir vizyon getiriyor.

“Akıllı Ulaşım Sistemleri"nin bir parçası olan İTAKSİ zamandan, yakıttan, tasarruf, en üst düzeyde güvenlik, hizmet kalitesi, otomatik ödeme sistemleri ile büyük kolaylık getirecek.

İTAKSİ kapsamında yapılacak olan uygulamalar millileşme ve yerlileşme hamlesine uygun tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım ile hayata geçiriliyor.

Hizmete alınacak olan yeni İTAKSİ, Dünya Akıllı Şehirler Fuarı'nda tanıtılacak."