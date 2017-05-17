Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 10 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 şahıs gözaltına alındı. 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Bursa'da PKK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
17.05.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : bursa,sosyal medya,terör propagandası,
474176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474176.aspx
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