Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Sabahattin A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Midyat ilçesinde gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait kitaplar ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitaplar ve İncil ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı Midyat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.