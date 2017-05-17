Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Midyat Cumhuriyet  Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Sabahattin A. hakkında  yakalama kararı çıkarıldı. Midyat ilçesinde gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada,  terör örgütü PKK'ya ait kitaplar ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı  kitaplar ve İncil ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli  çıkarıldığı Midyat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.