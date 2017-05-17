Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Suudi Arabistan'da, hac ve umre gibi organizasyonlar düzenleyerek elde ettikleri maddi geliri örgüte aktardıkları belirlenen 16 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ soruşturması kapsamında Suudi makamlarca gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilerek Türk yetkililere teslim edilen 16 şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

Operasyon

Suudi Arabistan'da hac ve umre gibi organizasyonlar düzenledikleri, bu etkinliklerden elde ettikleri geliri FETÖ'ye kaynak olarak aktardıkları ve örgütün Suudi yapılanması kapsamında faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatının etkin çalışmaları sonucu kimlik bilgileri Suudi yetkililerle paylaşılan şüpheliler gözaltına alınarak sınır dışı edilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, uçakla Türkiye'ye getirilen şüphelilerin, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Türkiye'de de haklarında yakalama kararı bulunuyordu.