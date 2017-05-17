Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mursi hükümetinin Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Prof. Dr. Amr Derrac, Mısır'da yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanların Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye de onlara kucak açıyor. Mısırlılar, kendi birikimlerini kullanarak önümüzdeki yıllarda iki ülke ilişkilerini inşa etme konusunda gayret gösteriyor." dedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından düzenlenen, "İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi" için kente gelen eski Bakan Derrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın son dönemlerde ekonomi, siyaset ve terör eylemleri açısından çok kötü durumda olduğunu söyledi.

"Mursi 3 yıldır avukatıyla hiç görüşemedi"

Yaklaşık 4 yıldır cezaevinde bulunan, Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin diğer tutuklular gibi avukatları ve aileleriyle görüştürülmediğini anlatan Derrac, şöyle konuştu:

"Mursi son 3 yıldır avukatıyla hiç görüşemedi. Sağlık durumu iyi değil. Geçen gün mahkemede sağlık durumunun iyi olmadığını, yavaş bir ölüme terk edildiğini, tek kişilik bir hücrede kaldığını, yeterli tedaviyi alamadığını söyledi. İşin garip tarafı, bütün dünyanın buna sessiz kalmasıdır. Mursi sıradan bir insan değildi. Mısır'ın seçilmiş ilk demokratik lideriydi. En azından ona cezaevinde insanca yaşayabileceği bir ortamın sağlanması gerekiyor. Avukatları ve ailesiyle görüşmesi gerekiyor. Bu durumda dünyanın sessiz kalması da işin başka bir yönünü temsil ediyor."

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin sadece Mursi taraftarlarına ya da Müslüman Kardeşlere değil, bütün ülkeye baskı uyguladığını aktaran Derrac, şu anda Mısır'da hapishanelerde tüm kesimlerden 50 bine yakın insanın tutuklu bulunduğunu aktardı.

"Türkiye Mısırlılara kucak açıyor"

Cumhurbaşkanı Sisi'nin sadece Mursi ve taraftarlarına değil, bütün Mısır halkına büyük bir ihanet içinde olduğunu ifade eden Derrac, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye başından beri Mısır halkının yanında durdu. Sisi savunma bakanıyken darbe yaptığı zaman Türkiye, özellikle Recep Tayyip Erdoğan buna en büyük tepkisini ortaya koydu. Hala dünya liderleri arasında Sisi'nin meşruiyetini kabul etmeyen ender liderlerden biridir. Darbeden bu yana Türk halkı da aynı şekilde Mısır halkının yanında durmuş ve bu darbeyi kabul etmemiştir. Mısır'da yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanlar Türkiye'ye geliyor, Türkiye de onlara kucak açıyor. Mısırlılar burada kendi birikimlerini kullanarak önümüzdeki yıllarda iki ülke ilişkilerini inşa etme konusunda gayret gösteriyor."

Van'da 11-13 Mayıs'ta düzenlenen "İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi" ile önemli konuların görüşüldüğünü, 100'e yakın bildirinin sunulduğunu anımsatan Derrac, toplantının ana ekseninde İslam dünyasının sorunlarının yer aldığına dikkat çekti.

Derrac, Arap Baharından sonra farklı bir sürece giren Mısır, Libya, Yemen, Suriye gibi ülkelerin sorunlarının akademik düzeyde tartışılmasının önemli olduğuna işaret etti.