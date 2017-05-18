Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme  programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 24 polis için gözaltı kararı  çıkartıldı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda,  aralarında eski 4. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu, komiser ve polis  memurlarından oluşan 20 zanlı evlerinde yakalandı.

BELGELERE EL KONDU 
Zanlıların evlerinde ele geçirilen dijital materyal ve suç unsuru  oluşturabilecek bazı belgelere el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesinde  sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.  Adresinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.