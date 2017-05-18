Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) bir doktora öğrencisi, sosyal medya kullanımına ilişkin talep ettiği kamuya açık belgelere yanıt vermemesi nedeniyle ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA) dava açtı. MIT öğrencisi Amy Johnson, federal mahkemeye yaptığı başvurusunda, CIA’den 2015 yılında, enformasyon özgürlüğü kanunu uyarınca, araştırma amaçlı olarak bilgi talep ettiğini ve kurumun kendisine hiçbir zaman dönüş yapmadığını ifade etti.

CIA, 2014'te Twitter'a katıldığında, "Bunun ilk mesajımız olduğunu ne inkar ne de teyit edebiliriz" şeklinde mizahi bir mesaj paylaşmıştı. Doktora çalışmasında kurumların sosyal medya kullanımını inceleyen Johnson, CIA gibi önemli görevleri olan federal bir kuruluşun kamuyla iletişiminde mizah kullanmasının sık rastlanan bir durum olmadığını, bunu çalışılması gereken önemli bir konu olarak gördüğünü kaydetti.