Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandasını yaptığını tespit etti.Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı.Zanlıların adreslerindeki aramada, bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.