Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimiz olan siz gençlerle bir araya gelmekten her daim mutlu olmuşumdur.

Gençler benim için hep motivasyon kaynağı olmuştur. Gençlik döneminde yapılan hiçbir şey boşa gitmez. Bazılarının yeni nesille ilgili karamsar olduklarını görüyorum. Ben yeni nesilden çok ümitliyim.

Bir sonraki kızıl elmamız olan 2053 sizlere emanettir.

2013 yılından bu zamana gelene kadar başımıza gelenler istiklal Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardı. Seçme ve seçilme yaşını 18'e getirdik.

Birileri ne dedi? Çoluk çocuğa mı bırakacağız dediler.

Hayır dedik. Biz gençlerimize bir ufuk çizdik. Artık reformları siz yapacaksınız. Devrimleri siz yapacaksınız. Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya siz göstereceksiniz. Sessiz devrimleri biz yaptık.

bizim tarihimizle bağımızı kopardılar. Bizim okuduğumuz tarih kitaplarında garip garip şeylerle geçmişi olan bir tarih okuduk. Anlı şanlı tarihimizi bize okutmadılar.

Müfredatımızı yeniden gözden geçireceğiz. Tarih sadece geçmiş değil, geleceğimizi aydınlatan bir fenerdir.

Osman bey boy beyi olduğunda 23 yaşındaydı. Fatih ilk olarak tahta geçtiğinde 13 yaşındaydı.

Böylesine şanlı bir ecdadı bize öğretmediler. Fetih ruhuyla yetişseydik geleceğe başka türlü bakacaktık.

Gazi Mustafa Kemal 38 yaşında Samsun'a çıktı. Gittiğim ülkelerin çoğunda 20'li yaşlarda bakanlar görüyorum. Trilyonlarca liralık şirketleri yönetenleri görüyorum. Bizde niye olmasın?

Yarın yapacağımız kongre sonrası gençlerimizin önünü daha da açacağız.

19 Mayıs Türk tarihindeki sayısız yeni başlangıçlardan biridir. Rastgele değildir.

Ne diyor Yunus Emre:

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm

Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi

İşte bu toprakları vatan yapanlar toprağa düştüğünde gözümüzden yaşlar akıyor bazen de gönlümüze akıyor.

Terör örgütlerine karşı muhteşem bir mücadele devam ediyor. Onlar bizim iftihar vesilemiz. Allah onlardan razı olsun.

15 Temmuz'da tankların önüne çıkan gençlerimiz olmasaydı bu alçak FETÖ bu kahpe FETÖ başka şeyler yapacaktı.

Gençler sanatta da, bilimde de her alanda sizlerden çok iyi şeyler bekliyoruz.

Gençler okuyup, düşüneceksiniz, uygulayacaksınız ve neticelendireceksiniz.