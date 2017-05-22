Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör olayları nedeniyle son yıllarda sancılı bir dönemden geçen Güneydoğu, sağlanan barış ve huzur ortamı sayesinde bu sene tekrar eski hareketli günlerine döndü.

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinin yanı sıra tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentlere ev sahipliği yapan bölge, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Artan ilgi dolayısıyla şehirlerdeki yıldızlı oteller başta olmak üzere çeşitli büyüklükteki konukevlerinin tamamı dolarken, ziyaretçiler bazen büyük ilçelerdeki konaklama tesislerine yönlendiriliyor.

HER İLDE ARTIŞ

Başta dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, yılın 4 aylık döneminde ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 50 artışla 350 bini aştı.

Bölgede terör nedeniyle en fazla sıkıntıyı çeken Diyarbakır'da da bu yıl turizm hareketliliği dikkat çekici rakamlara ulaştı. Yılın 3 ayında 53 bin 359 kişiyi ağırlayan kent, ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artırmayı başardı.

Tarihi taş evleriyle dikkati çeken Mardin de turizm pastasından hak ettiği payı almaya başlayarak turizm sezonuna, geçen yıla göre yüzde 35 daha fazla ziyaretçi çekerek siftah etti. adıyaman ve Batman da turizmin oldukça hareketli yaşandığı diğer iller arasında yer alıyor.

ŞİMDİ Gaziantep'E GELME ZAMANI

Gastronomi turizmiyle de dikkat çeken Gaziantep'te de ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in geçen yıl başlattığı "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı" sloganı, kentteki turizm hareketliliğine katkı sağlamaya başladı.

Son dönemlerde özellikle hafta sonlarında tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği kentte, Zeugma Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. Restoranlarda da yoğunluğun olduğu kentteki otellerde rezervasyon yaptırmadan yer bulmak da pek mümkün olmuyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, restoranlar da turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.

Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında 400'e yakın, kente özgü kazan yemeğini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, onlarca müzeyi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa da çıkabiliyor.

"PLANINI ERKEN YAPAN RAHAT EDER"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin bu yıl turizm alanında çok ciddi bir ivme yakaladığını söyledi.

Bölgedeki bir kente gelen ziyaretçinin genelde komşu kentleri de ziyaret ettiğini belirten Çoban, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda artan ilgi dolayısıyla bölge genelinde konaklama sıkıntısı yaşanıyor. Ziyaretçilerin yer bulmak için bir iki ay öncesinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Turizmde en önemli olan otel. Onu ayarladıktan sonra ulaşım da rehber de güzergah da çok daha kolay ayarlanabiliyor. Planını erken yapan insanlarımız bölgeye gelince yer problemi yaşamaz. Şu an kent merkezlerinde yıldızlı ve yıldızsız birçok otel dolmuş durumda, hatta bazı büyük ilçelerde, şehir merkezlerinde yer olmadığı için turistlerimiz konaklıyor. Bölgemizde daha fazla konaklama tesisine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."

"İSTATİSTİKLER UMUT VERİYOR"

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da kentte yaşanan turizm hareketliliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfa'nın bu yıl turizmde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırmasını beklediklerini ifade eden Aslan, konaklama tesislerinin istatistiklerinde çok ciddi bir artış yaşandığını kaydetti.

TURLARIN BAŞLANGICI GAZİANTEP

Gaziantep'teki 5 yıldızlı bir otelin genel müdür yardımcısı Ersan Arslan da 2016 yılının turizm açısından oldukça kötü geçtiğini belirterek, terör olayları nedeniyle özellikle yerli turist konusunda büyük bir kayıp yaşandığını hatırlattı.

Bölgede son 3-4 aydır terör olayları yaşanmadığına dikkati çeken Arslan, bu nedenle artarak devam eden bir hareketliliğin söz konusu olduğunu anlattı. Arslan, "Şu anda tüm otellerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 80 civarında. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi kentimize devam ediyor. Kentimizin gastronomi kenti olması sebebiyle de turizm gelirlerinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Gaziantep'teki tarihi bir otelin yönetim kurulu başkanı Eyüp Kavas ise referandumun hemen ardından bölgedek

Turizmdeki hareketliliğin kent ekonomisine de önemli katkılar sağladığını bildiren Kavas, "Daha önce yüzde 30-40 bandında hareket eden otellerdeki doluluğumuz şu an 80-90 civarında. Turizmdeki bu hareket sadece otelcileri değil, küçük esnafa bile yansıdı. İnanıyoruz ki ramazandan sonra yoğunluğun daha da artmasıdır. Ramazanda ise herhangi bir düşüş görünmüyor şu anda." diye konuştu.

Turizmdeki hareketliliğin sadece Gaziantep ile sınırlı olmadığını dile getiren Kavas, şöyle konuştu:

"Turlar genelde Gaziantep'ten başlayıp, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin diye devam ediyor. Yani Gaziantep turun bir başlangıcı oluyor. Turların Gaziantep'ten başlaması nedeniyle, diğer bölge illerinde de benzer bir turizm hareketliliğinin yaşandığını söyleyebilirim."