Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 998 günün ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye döndü.

FOX ekranlarında Çalar Saat programı ile izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, Erdoğan'ın partisine dönüşünü değerlendirdi.

"TARAFSIZLIĞIMA GÖLGE DÜŞER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafısızlığını kaybettiğini ifade eden Küçükkaya, "Artık Sayın Cumhurbaşkanımız demeyeceğim. Batılılar gibi 'Sayın Cumhurbaşkanı' diyeceğim. Çünkü o artık bir parti lideri. Cumhurbaşkanımız dersem benim de tarafsızlığıma gölge düşer." ifadelerini kullandı.