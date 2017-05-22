Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Genel Başkanımız 24 Mayıs Çarşamba günü saat 12.30"da Alanya'ya teşrif edecekler. Alanya Belediyesi'nin 3 yıl içerisindeki 304 milyonluk yatırımlarını ve 216 eserin birçoğunun temel atma ve açılışında vatandaşlarımızla birlikte olacaklar. Bizim de gayemiz o gün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi en iyi şekilde Alanya'mızda ağırlamak. 24 Mayıs saat 12.30’da Belediye Binası arkasında düzenlenecek toplu açılış ve temel atma törenine tüm Alanya halkını davet ediyorum" dedi.

"Tavşandamı'ndan Alanya'yı izleyecek"

Yücel, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli 12.30 meydanda olacak. Halka hitabından sonra toplu açılışlar gerçekleştirilecek. Belediye arkasındaki programdan sonra Tavşandamı'ndan Alanya’yı seyredecekler. Diğer gelişlerinde Alanya’yı hep güneyden kuzeye izlediler. Bu kez kuzeyden güneye izleyecekler. Daha sonra teleferik projesi ve Damlataş bölgesinde incelemelerde bulunup akabinde Alanya Keykubat Parkı'nı gezecekler. 18.00 sularında Alanya’dan ayrılacaklar" diye konuştu.

3 yılda 304 milyon TL’lik yatırım

Belediye Başkanı Yücel, toplu açılış ve temel atma töreninde açılışı yapılacak ve temeli atılacak 216 eserin toplam maliyetinin 304 Milyon TL olduğunu açıkladı. Başkan Yücel, “3 yılda 304 milyonluk yatırım yaptık. İhale aşamasında daha çok projelerimiz var. Kalan süre içerisinde daha bir çok yeni yatırımlara da el atacağız” dedi.