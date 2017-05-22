Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Uysal Operasyonunu kapsamında ilçe kırsalında yapılan aramada, üç odalı bir mağarada yaklaşık 20 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak, 4 piknik tüpüne hazırlanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile 515 kilogram gıda malzemesi bulundu. Savcılığın talimatıyla el yapımı patlayıcı düzeneği patlayıcı madde imha timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.