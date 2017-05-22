Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere 17 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel güvenlik çalışanının bulunduğu zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bu arada operasyon kapsamında 2 kişinin de arandığı bildirildi.