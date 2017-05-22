Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü zirvesinde Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Yunan Cumhurbaşkanı değerli dostum üzülmesin, onların da mensubu olan Sloukas aynı şekilde Yunanistanlı, Fenerbahçe'de oynuyor" dedi.

KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'in konuşmasının ardından Fenerbahçe'yi Euroleague şampiyonu olmasından dolayı tebrik etti. Daçiç'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Daçiç'e bir teşekkürüm daha var. Üyesi olduğum Fenerbahçe, Avrupa Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu. Biliyorsunuz koç Obradoviç, Sırbıstanlı. İki tane sporcu olarak da gerek takımda oynayan Bogdanoviç ve Kaliniç onlar da Sırbistanlı" dedi.

Sırbıstan Dışişleri Bakanı Daçiç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "O zaman bu ortak zaferimiz efendim" deyince gülüşmeler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a dönerek, "Yunanistan Cumhurbaşkanı değerli dostum üzülmesin, onların da mensubu olan Sloukas aynı şekilde Yunanistanlı, o da Fenerbahçe'de oynuyor. Güzel bir dayanışmayla Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz. Ama gerçekten bir fair play anlayışı içerisinde gerçekleşmiş olması bizi aynı şekilde mutlu etmiştir" dedi.