Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY ile ilişkili asker ve örgüt abilerinden oluşan 144 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyonda birden fazla ilide gözaltı ve hakimlik kararı ile arama işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı oldukları ya da itirafçı ifadelerinde isimlerinin geçtiği öğrenildi.