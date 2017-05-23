Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki patlamaya ilişkin bir açıklama geldi.

Açıklamada, "İngiltere'deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre karşı İngiltere ile ortak mücadele edeceğiz" denildi.

İngiltere’nin Manchester kentinde Ariana Grande konseri sonrası meydana gelen patlamada, 22 kişi hayatını kaybetti, en az 59 kişi yaralandı. Olayın terör saldırı olduğu değerlendiriliyor.