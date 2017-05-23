Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki patlamaya ilişkin bir açıklama geldi.
Açıklamada, "İngiltere'deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre karşı İngiltere ile ortak mücadele edeceğiz" denildi.
İngiltere’nin Manchester kentinde Ariana Grande konseri sonrası meydana gelen patlamada, 22 kişi hayatını kaybetti, en az 59 kişi yaralandı. Olayın terör saldırı olduğu değerlendiriliyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki saldırıya kınama
23.05.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de 22 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İngiltere'deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki patlamaya ilişkin bir açıklama geldi.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,ingiltere,manchester,
475987 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475987.aspx
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