Türkiye Gazetesi

Ünlü Radyo Programcısı Adem Metan, Radyo Viva’daki Adem Metan Show’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ağırladı.

Metan’ın sorularını cevaplayan Gökçek, Anka Park’ta yaşanan talihsizlik ile ilgili soru üzerine ilginç sözler sarf etti.

“BÜLENT ARINÇ İLE TOKALAŞMAM”

Bülent Arınç ile ilgili değerlendirmede de bulunan Gökçek, Metan’ın, “Önümüzdeki Bayram Namazı sonrası karşılaşsanız tokalaşır mısınız?” diye sorması üzerine de “Mecbur kalmazsam tokalaşmam. Bunun kırgınlıkla ilgisi yok. Şahsi meselem olamaz. Kırgınlığım, ideolojik nedenlerden olur. Yeniden bir polemik açmak istemiyorum. Konuştugumuzda kendisini ciddiye almış oluyorum.

Metan, Gökçek’e en merak edilen soruyu da yöneltti. “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday olacak mısınız?” şeklindeki soru üzerine Gökçek, yine samimi açıklamalarda bulundu. Kongreden iki gün önce 16 radyo kanalına ortak bağlandığını ve açıklamada bulunduğunu hatırlatan Gökçek, belediyeye kayyum atanacağı iddiasını cevapladığını kaydetti. Gökçek, bu yalan ve iftiranın Fetö’cüler, MHP’de muhalif geçinenler ve CHP’liler tarafından atıldığını belirterek, kendisinin adaylığından çekindiklerini savundu. Gökçek sözlerini şöyle tamamladı:

“Benim aday olmam başlarına dert demek. Halk TV’de Gezici Anket’in başındaki arkadaş, Ankara’ya aday olmam halinde kazanacağımı söylemiş. Bu yüzden CHP’liler tedirgin. Son iki seçimdir bana ve Ankara’ya karşı CHP; MHP muhalifleri, HDP ile tüm sol grupların ittifak edip çarpıştığı seçim oluyor. Tüm gaye beni ve Ankara’da partimizi devirmek. Allah bize beş seçimde de zafer nasip etti. Dersimizi aldık, şımarmadık. Kazandık. Altıncı defa Gökçek aday olursa kaybetme şansları yüksek olduğunu düşünerek beni iftira yoluyla halletmeye çalışıyorlar. İmaj oluşturmaya çalıyorlar” diye konuştu.

“TAVSİYEM AHMET HAKAN HABER SUNUCULUĞUNU BIRAKSIN”

Gökçek, yine gazeteci Ahmet Hakan ile ilgili sorulara da dikkat çekici cevaplar verdi. Ahmet Hakan’ı program sırasında öpeceğini belirterek nazire yapan Gökçek, onun ne zaman ne yapacağı belli olmayan, enteresan bir insan olduğunu belirtti. Gökçek, “Kendisinden her an her şey beklenir” dedi. Hakan’ın haber sunuculuğunda başarısız olduğunu da savunan Gökçek, Kanal 7’de belirli bir izleyicinin onu takip ettiğini ancak Kanal D’de başarıya ulaşamadığını da belirten Gökçek, “Gerçek ve sanal dünyası var. Nasılsa o dünyada habercilik yapıyor. İzleyici kitle onun geçmişini iyi hatırlıyor. Menfaat için o kanalda bulunduğuna inanıyor,izlemiyorlar. Dönersen böyle oluyor. Tavsiyem bırakması” şeklinde konuştu. CNNTürk’teki Tarafsız Bölge Programı ile ilgili değerlendirmede bulunan Gökçek, Hakan’ın, kendi camiasından kimseyi ekrana çıkarmadığını söyledi. Hakan’ın kendisinden çekindiğini de vurgulayan Gökçek, “Beni programa çıkarmaz. Çünkü, ne zaman ne söyleyeceğimizi tahmin edemediği için çağırmıyor. Bana çıkaracağına dair söz verdi. Ancak, çıkarmadı. ‘Senin ne diyeceğin, belli olmaz’, diyor. Benden korkuyor. Televizyon öyle bir şey ki, bir söz söylediğinde insanlar apışıp kalıyor. Orası onun kalesi atıyor, ben de twitterdayım. Orası da benim kalem” Gökçek, iddiaya girdiği halde takım elbiseyi almaması ile ilgili ise “Bağırsın istiyorum. Bu yüzden göndermiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“ABDULLAH BEY’İN KURUCUSU OLDUĞU PARTİSİNE İHANET EDECEĞİNE İNANMIYORUM”

Bazı çevrelerin özellikle de bazı medya organlarının AK Parti’de çatlak çıkarmak için uğraştığını belirten Gökçek, kraldan çok kralcı davranan olduğunu da belirterek sert eleştirilerde bulundu.Bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan adına konuştuklarını ima ettiklerini kaydeden Gökçek, bu kişilerin kendilerinde böyle bir hak bulduklarını söyledi. Gökçek şunları söyledi: “Tayyip Bey adına konuşmayı hak sananlar var. Böyle bir şey yok. Onun söylemediğini söylemiş gibi yapanlar ve talimat vermiş gibi davrananlar var. Oysa yanlış düşüyorlar. En büyük gayretleri de Abdullah Bey ile Tayyip Bey’in arasını açmak için gösteriyorlar. Ne olacak? İktidar sallanacak. Planlarına göre, Abdullah Bey, parti kursa, 3-5 puan alacak. Tayyip Bey, yüzde 50’yi yakalamayacak. Abdullah Bey, bunu anlayacak deneyime sahiptir. Kurucusu olduğu partisine asla ihanet edeceğine inanmıyorum. Zaten Cuma namazı çıkışı herkesin nefesini kesecek açıklamada bulunmuştu. Kimse Tayyip Bey adına konuşmasın. Özellikle Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanımızın arasını açmaya kalkmasın. Zaten muvaffak olamazlar”

FETÖ’cülerin sahte hesap açarak Erdoğan’ın yanında gözüküp aleyhinde fitne ve fesata yönelik çalışmalarda bulunduklarını da savunan Gökçek, “Bizim Reisimiz, çok severiz, deyip koruyormuş gibi yapıp fitne atıyorlar. Bu alçaklar Tayyip Beyci geçinip düşmanlık yapıyorlar” dedi. Gökçek bu sahte hesap sahiplerini ortaya çıkaracaklarını da kaydetti.

Gezi olaylarından önce bazı kişilerin Erdoğan’a kendisini şikayet ettiklerini ve ‘twitter ile çok uğraşıyor’ dediklerini de kaydeden Gökçek, Gezi olayları sonrasında ise çok etkin olarak kullandığını kaydetti. Erdoğan’ın asla bu konuda kendisine bir şey söylemediğini de belirten Gökçek, “O kadar faydalı oldu ki, aynı kişiler bana gelip, ‘Melihçiğim, bu konuda da twit atar mısın?’ dediler.” Şeklinde konuştu. 15 Temmuz gecesi kapatılan Müsteşarı arayarak açtırdığını da belirten Gökçek, ilk twiti de kendisinin attığını anlattı. 11 twit attığını da anlatan Gökçek, 8 milyon 800 bin kişinin gördüğünü kaydetti. Gökçek, “Kimseden çık çıkmıyordu. Twitte ‘herkes sokağa Fetö’cüleri tükürükle boğmaya’ diye yazdım. O akşam televizyona ilk bağlanan kişi de ben oldum. Toplam 18 kanala bağlandım. Cumhurbaşkanımız çıkana kadar ben, Sayın Başbakanımız ve İl Başkanımız telefonla bağlanmıştı. sayın Sonra canlı olarak oğlum Osman Gökçek Beyaz TV’ye çıktı” dedi.

“BİR DAHA ADAY OLMAK İSTERİM”

Partisinde de yerine geçmek isteyen insanlar olduğunu ifade eden Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, uygun görmesi ve Allah’ın da müsaadesi ile bir daha aday olmayı istediğini söyledi. Başladığı projeleri bir-iki yıl içerisinde bitiremeyeceğini de kaydeden Gökçek, “Başladığım projeleri bitirmek istiyorum. Bir dönem daha başkan olmak isterim. Allah hayırlısını nasip etsin. Ben devam etmek istediğimi söylüyorum. Hepsinden öte halkımız da oy verecek mi? O da önemli”

“SURVİVOR’DA HAKAN’I UFALARLAR”

Gökçek yine bir soru üzerine de Acun Ilıcalı’dan teklif gelmesi halinde katılmak istemeyeceğini de belirterek, “Bizim işimiz o değil. Ona Ahmet Hakan’ı götürsün. Ama ne yakışır. Önüne gelen onu ufalar. İlk elenen adam olur. Beceriksiz, haber sunmada istenen reytinge ulaşamadı. Beceremeyecekse niçin yapıyor?”