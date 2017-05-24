Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede 4 kişiyi tespit etti.
Yapılan araştırmada zanlılardan 3'ünün ihraç edilen komiser, birinin de üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin, "anayasal düzeni bozmak", "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından aramalarının olduğu öğrenildi.
Muhabir : Salih Baran
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
24.05.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de hudut birliği askerleri, Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede 4 kişiyi tespit etti.
Kaynak: AA
Etiketler : FETÖ şüphelileri,
476234 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476234.aspx
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