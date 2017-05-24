Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede 4 kişiyi tespit etti.

Yapılan araştırmada zanlılardan 3'ünün ihraç edilen komiser, birinin de üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, "anayasal düzeni bozmak", "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından aramalarının olduğu öğrenildi.

Muhabir : Salih Baran