Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın'ndan yapılan açıklamada "Yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDYapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevli 60 kişi, bir kısım ilçe belediyelerinden 19 kişi (23 ihraç, 56 kişi faal görevde) Kalkınma Bakanlığından 30 kişi (tamamı ihraç) ve Milli Eğitim Bakanlığından 30 kişi (tamamı ihraç) hakkında gözaltı kararı verilmiş olup gözaltı işlemleri bu sabah itibarıyla başlatılmıştır" denildi.