Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığının eski çalışanı 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.



Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.