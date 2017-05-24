Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden 48'i gözaltına alındı.

OPERASYONLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Gökçek açıklamasında şunları dile getirdi: "Son dönem belediye başkanı seçildikden sonra görevde olan üst düzey personelin tamamını görevden aldım.Darbe teşebbüsü sonrasi büyükşehirden 218,EGO'dan 24,ASKİ’den 71,şirketlerden 59, ek dersli 20 kişi toplam 392 kişi açığa alındı. Açığa alınan personeller İçişleri Bakanlığı'na bildirildi ve Bakanlar Kurulu kararıyla işlemleri bitenlerin ilişiği kesildi. En son bugün Ankara Başsavcılığı tarafindan bayükşehir ve bağlı kuruluşlarında ByLock kullanan 61 kişi savcilikça göz altına alındı. Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş,13 kişi ayrilmiş,3 emekli,22 kişi ise alt düzey görevde... Belediyemizde tek bir FETÖ'cü kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlilikla sürecektir...Bu operasyon dolayısıyla savcılarımıza,emniyet güçlerimize ve FETÖ’ye mücadelede kararlı olan hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz."