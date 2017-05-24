Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 24 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında Edirne Merkez’e bağlı Yenikadın Köyü birinci derece askeri yasak bölgede 4 Türk şahsın yurt dışına yasadışı yollardan kaçmaya çalışırken hudut devriyelerince yakalandı. Yapılan araştırma neticesinde 4 Türk şahsın M.K.’nın KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabir olduğu, B.A.’nın Şırnak/Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğünde Komiser iken 670 sayılı KHK ile ihraç edildiği, E.D.’nin Şırnak/Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğünde Komiser iken 670 sayılı KHK ile ihraç edildiği ve M.D.’nin ise İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde Komiser iken 675 sayılı KHK ile ihraç edildiği tespit edildi.

CUMHURİYET SAVCISI TALİMAT VERDİ

Şüphelilerden M.K. "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, B.A. "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan, E.D. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, M.D. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranmalarının olduğun bildirildi. Şüphelilerin cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına altında olduğu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.