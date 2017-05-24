Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi Diyarbakır yolu üzerindeki Balıkayağı Kavşağında meydana geldi. R.S.’nin kullandığı 63 E 9810 plakalı otomobil, Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 LOF 97 plakalı lüks otomobile yandan çarptı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Araçlar çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.