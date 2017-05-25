Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre gece 01.30 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi.

Murat Sadık Erbaş (27) yönetimindeki 16 JSU 67 plakalı otomobil, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet bulvarındaki uygulama noktasında başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek trafik polisi Salih Öner'e çarptı.

Kaza sonrası 16 JSU 67 plakalı aracı sıkıştıran beyaz lüks araç olay yerinden kaçarken yaralanan polis memuru 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yakınlarda bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Bursa Emniyet müdürü Selami Yıldız, hastaneye gelerek polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.

Sürücü Murat Sadık Erbaş gözaltına alınırken, yaralı olan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.