Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ı görüşmenin yapılacağı AB Konseyi binasına girişinde Konsey Başkanı Tusk karşıladı. Erdoğan ve Tusk, toplantının gerçekleştirileceği salona kadar beraber yürüdü.

Salon önünde ise Erdoğan'ı AB Komisyonu Başkanı Juncker karşıladı. Daha sonra Erdoğan, Tusk ve Juncker, el sıkışarak gazetecilere görüntü verdikten sonra görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ile ileriye dönük atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.

Erdoğan, Tusk ve Junker'le görüşmesinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.