İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Yusuf  Yıldız ile avukatlar katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet  Başsavcıvekili Mehmet Ayhan, sanık Yusuf Yıldız'ın TCK'nın anayasayı ihlal suçunu  düzenleyen 309. maddesi uyarınca "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti  Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir  düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek"  suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaasında bu sanığın, "silahlı örgüte üye olmak" suçundan da 7,5  yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteyen savcı, tutuksuz  yargılanan 23 erin ise vatani görevini yapmaları, herhangi bir silahlı eyleme  karışmamaları, olayları yönetme ve yönlendirme yetkilerinin bulunmaması  gerekçeleriyle beraatlerini öngördü.

Savcının, sanık Yusuf Yıldız'ın tutukluluk halinin devamını istediği  mütalaa, İstanbul'daki darbe davaları kapsamında açıklanan ilk mütalaa oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 158 sayfalık iddianamede, 1'i  tutuklu 24 asker sanığın darbe girişimi gecesi İstanbul Valilik binasını işgal  eden askerlere yardıma gittiği sırada yaşananlar anlatılıyor.

İddianamede tüm sanıkların "Cebir ve şiddet kullanarak, Tu?rkiye  Cumhuriyeti Anayasasının öngördu?ğu? du?zeni ortadan kaldırmak veya bu du?zen  yerine başka bir du?zen getirmeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak  TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını  engellemeye teşebbu?s etmek'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak Tu?rkiye  Cumhuriyeti Hu?kümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya  tamamen engellemeye teşebbu?s etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanık astsubay Yıldız'ın ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak''  suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, diğer 23 sanığın ise "örgüte üye olmadan bilerek  veya isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezasına  çarptırılması isteniyor.