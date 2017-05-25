Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Yusuf Yıldız ile avukatlar katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ayhan, sanık Yusuf Yıldız'ın TCK'nın anayasayı ihlal suçunu düzenleyen 309. maddesi uyarınca "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaasında bu sanığın, "silahlı örgüte üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteyen savcı, tutuksuz yargılanan 23 erin ise vatani görevini yapmaları, herhangi bir silahlı eyleme karışmamaları, olayları yönetme ve yönlendirme yetkilerinin bulunmaması gerekçeleriyle beraatlerini öngördü.

Savcının, sanık Yusuf Yıldız'ın tutukluluk halinin devamını istediği mütalaa, İstanbul'daki darbe davaları kapsamında açıklanan ilk mütalaa oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 158 sayfalık iddianamede, 1'i tutuklu 24 asker sanığın darbe girişimi gecesi İstanbul Valilik binasını işgal eden askerlere yardıma gittiği sırada yaşananlar anlatılıyor.

İddianamede tüm sanıkların "Cebir ve şiddet kullanarak, Tu?rkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördu?ğu? du?zeni ortadan kaldırmak veya bu du?zen yerine başka bir du?zen getirmeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbu?s etmek'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak Tu?rkiye Cumhuriyeti Hu?kümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbu?s etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanık astsubay Yıldız'ın ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, diğer 23 sanığın ise "örgüte üye olmadan bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.