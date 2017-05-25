Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın eski Başbakanı Lukas Papadimos'a aracında bombalı saldırı düzenlendi. Aracında bulunduğu sırada bir zarfı açan Papadimos'un hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Başbakan olarak bir yıl görev yapan papadimos'un ayaklarından yaralandığı belirtiliyor. Eski Yunan Başbakanı’nın patlama sırasında yanında bulunan korumasının da yaralandığı ifade ediliyor.



Papadimos ve korumasının hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

LUKAS PAPADİMOS KİMDİR?

69 yaşındaki Lukas Demetrios Papadimos, 1994-2002 yılları arasında Yunanistan Merkez Bankası'nda müdürlük, 2002-2010 yılları arasında da Avrupa Merkez Bankası Başkan yardımcılığını yaptı. Papadimos, 2011- 2012 yılları ise Yunanistan Başbakanlığı görevini yürüttü.