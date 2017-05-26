Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli talimatı verdiğini belirterek stadyumlardan ''arena'' isimlerinin kaldırılacağını söyledi.

DİLİMİZDE ARENA YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Arena değil burası stadyum. Arenalara karşıyım. Bakana da talimatı verdim arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir şey yok.'' dedi.

ARENA NEDİR?

1. Amfiteatr, sirk gibi yerlerin ortasında, eski çağlarda gladyatörlerin dövüştüğü, daha sonraları güreş, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösterilerin yapıldığı, üzerine kum serilmiş alan.

2. Siyasal çekişmelerin, ayak oyunlarının döndüğü yer.