Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve her platformda dile getirdiği “çat-kapı” vatandaş ziyaretleri Ramazan ayı ile birlikte başlıyor. AK Parti’nin geçen hafta sonu yapılan olağanüstü kongresinde genel başkanlık koltuğuna oturan Erdoğan, önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bir çalışma temposuna girecek. Partinin yeni yönetiminin belirlenmesi ve kabine değişikliğini gündemine alan Erdoğan bir yandan da, ramazan ayı boyunca yapacağı çalışmalara odaklanacak. Referandumdaki yüzde 51,5’luk evet oranının sadece AK Parti’nin oyu olmadığını belirten Erdoğan, bu süreçte görüştüğü parti kurmaylarına “2019 için işimiz artık daha zor. Tüm toplum kesimlerini kucaklayacak şekilde adımlarımız olmalı. 50+1’i bulmak için vatandaşın gönlüne girmemiz lazım” değerlendirmesini yapmıştı. Erdoğan, geçmişte yaptığı çat-kapı vatandaş ziyaretlerini de hatırlatarak, tüm partililerden bu geleneği sürdürmelerini istemişti. Erdoğan’ın Ramazan ayı boyunca, “sürpriz iftar-sahur” programlarına katılacağı ve vatandaşlarla bir araya geleceği belirtiliyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde verilecek iftar programlarında toplumun farklı kesimlerinden isimlerin ağırlanacağı ifade ediliyor.

RAMAZANLA SINIRLI KALMAYACAK

AK Parti’nin teşkilatlarının yanı sıra, bakanlar ve milletvekilleri de ramazan ayı boyunca çat-kapı iftar-sahur programlarına katılacaklar. Ramazanla sınırlı kalmayacak bu ziyaretlerde, parti ayrımı yapılmadan, vatandaşların sıkıntıları dinlenecek. Bu sıkıntılara bireysel çözümlerin üretilmesinin yanı sıra, gündeme getirilen sıkıntılar belli bir konu başlığında birleşiyorsa, hükûmete ve partiye rapor edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye oy vermeyenlere “Bizi sevmiyor olabilirsiniz ama size kendimizi anlatma hakkı verin” şeklinde konuşmuştu. AK Parti’nin çat-kapı programlarında, Erdoğan’ın bu açıklamasından hareket edilerek, belli kesimlerdeki “AK Parti’ye yönelik önyargıların kırılması” için çaba harcanacak. Yücel Kayaoğlu ANKARA