Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Partili bazı bakan ve milletvekillerine yönelik FETÖ’cü oldukları iddiası dâhil olmak üzere birçok iddiayı sosyal medya aracılığı ile gündeme getiren ve “trol” olarak nitelendirilen hesaplara karşı hukuk savaşı başlatılıyor.

Sosyal medyada “tek tek isim vererek” AK Partili bazı isimlere yönelik iddiaların gündeme getirilmesi ile başlayan tartışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’a da aktarıldığı öğrenildi. Sosyal medyada “şu isim bunun adamı, bu isim FETÖ’cü, şu kişi partiden atılmalı” gibi kampanyalar yürüten hesaplardan duyulan rahatsızlık önce Başbakan Yıldırım’a iletildi. Yıldırım’ın, bir süre önce konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ileterek, bu hesapların kapatılmasını istediği belirtildi. Ancak bir süre sonra, başka isimlerle aynı iddiaların gündeme getirilmesi üzerine bu kez konu Cumhurbaşkanına kadar gitti. Erdoğan’ın, “Kim bunlar, ben tanımam bile kimin adına iş yapıyorlarmış” diyerek gerekenin yapılması talimatı verdiği belirtiliyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde de, “Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit oluyorum. Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir konuşamaz” açıklaması yapmıştı.

DAVA AÇIYORLAR

Öte yandan, AK Parti’de 30’un üzerindeki milletvekilinin konuyu yargıya taşımak için hazırlık yaptıkları belirtildi. AK Parti milletvekillerinin önümüzdeki günlerde yapacakları suç duyurusunda, söz konusu hesapların kendi aralarında kurdukları gruplarda yaptıkları konuşmaların da çözümlenmesi istenecek.