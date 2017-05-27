Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesi Piri Esad ile Meram ilçesi Furkan Dede caddeleri üzerinde para karşılığı fuhuş yapmak için yol kenarında bekleyen kadınlar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kısa süreli fiziki tabikin ardından 12 kadını suçüstü yakaladı. Tespit edilen kadınlardan ikisi polis ekiplerini fark edince kaçmak istedi ancak kısa sürede yakalandı. Ekiplerden kaçmak isteyen 21 yaşındaki H.D'nin Samsun merkezli 13 ilde yapılan 'escort' operasyonu kapsamında, 23 yaşındaki Z.M.A'nın ise uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek suçlarından arandıkları tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınan kadınlara Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası verildiği öğrenildi.