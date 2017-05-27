Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece yarısı Edirne’de Roman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Menzilahir Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Nedim M. (27), bir süre önce eşini evde döverek darp etti. Olayın ardından eşinin evden ayrılmasından kayınbiraderi Salih Mal’ı sorumlu tutan Nedim M., pompalı tüfekle dün gece camını kırarak içeri girdiği evde Mal ailesini katletti. Saldırıya uykularında yakalanan baba Salih Mal, anne Hanife Mal ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı odada bulunan ve kanlar içerisinde kalan Mal ailesinin diğer iki çocuğu ise iddiaya göre olayın şokuyla hareketsiz durarak ve ölü taklidi yaparak saldırganın hedefi olmaktan kurtuldu.

Silah sesleri yükseldi, mahalle karıştı

Katil zanlısı Nedim M.’nin, Edirne Açı Çeşme Mezarlığı’nda, saldırı sonrası hayatını kaybeden Mal Ailesi’nin cenaze namazına geldiği iddiası üzerine ortalık karıştı. Çevreden 4-5 el silah sesi yükselmesinin ardından mahallede, sıcak dakikalar başladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, mahalleye sevki ile katil enişte, evlerin çatılarında, ara sokaklarda aranmaya başladı.

Mahalle sakinleri tedirgin

Edirne’de roman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Menzilahir Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası, mahalle sakinleri ölüm korkusu ile geceyi geçirdiklerini söyledi. Katilin bir an önce yakalanması temenni eden mahalle sakinleri, roman mahallere devletin ilgisinin biraz daha artması gerektiğini söyledi.