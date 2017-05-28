Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.14'te merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 3,67 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.