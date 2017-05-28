Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.14'te merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 3,67 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.