Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.14'te merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 3,67 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Manisa'da bir deprem daha
28.05.2017 - 06:01 | Son Güncelleme: 28.05.2017 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.14'te merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Etiketler : manisa,deprem,son depremler,
477208 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477208.aspx
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