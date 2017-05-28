Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı kulübe ait olan Ada'daki tüm yapılaşma bu sabah erken saatlerde ekipler tarafından yıkılmaya başlandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sabah 07.00 sıralarında Galatasaray Adası'na gelen yıkım ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gemi ile adaya götürülen dozer, yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında karada çevik kuvvet ekiplerinin, denizde ise deniz polisi ve deniz zabıtasının güvenlik önlemi aldığı görüldü.

VATANDAŞLAR YIKIMI İLGİYLE İZLİYOR

Adanın işletmecileri de, kullandıkları malzemeleri gemiyle karaya taşıdı. Sabah sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da yıkım olduğunu görünce çalışmaları ilgiyle izledi.

1980'DE KURULAN TÜM YAPILAR YIKILDI

Bu tesisin yıllardır kiracısı olan ve Galatasaray Genel Kurulu'nun aldığı tahliye kararına uymayarak tesisten çıkmayan Mehmet Koçarslan'ın parseli ile Galatasaray Kulübü'nün parselindeki yapılaşmanın da imara aykırı olduğu gerekçesiyle tarihi adada 1980'de kurulan her şey yıkıldı.





