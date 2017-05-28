Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda değerlendirmelerde bulundu. Gençlere önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimiz de 15 Temmuz'da hemen harekete geçtiler. Ama onlar Gezi Parkı gençleri değil, o gece oraya gelenler vatanını seven gençlerdi" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ GÜNÜ KUR'AN-I KERİM ÖĞRETTİĞİ ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklamalarının ardından bir gencin resmettiği tablo hediye edildi. Söz konusu tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif Albayrak'a 15 Temmuz günü Kur'an-ı kerim öğrettiği anlara ait kare yer alıyor.

