Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ, devlete sızmak için yeni yöntemler uygulayabilir.Bu tespit, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği raporda yer aldı. Gönderilen raporda önemli tespit ve uyarılar yer aldı.

MİT raporunda, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt tarafından stratejik kurumlara sızmak ve güvenlik güçlerince alınan tedbirlere karşı koymak için yeni yöntemler uygulanmaya başlanması muhtemel görülmektedir" denildi.Raporda ayrıca kamu kurumlarına personel seçme ve yerleştirme aşamalarında, liyakat esaslarına riayet edilmesine özen gösterilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

İLK KOMPLO 2012'DE

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılması, FETÖ'nün devlete yönelik ilk komplosu olduğu da raporda yer alan tespitler arasında. Rapora göre, örgüt hükümeti devirmek amacıyla Fidan'ı sorgulamak istedi.

MİT TIR'LARINI DURDURMA AMACI DARBEYE HAZIRLIK

MİT'e ait TIR'ların Ocak 2014'te durdurulmasının temel amacının ise darbeye zemin hazırlamak olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN PSİKOLOJİK HAREKAT

Raporda, FETÖ mensuplarının, sosyal medya üzerinden, toplumsal huzursuzluk meydana getirmek amacıyla profesyonel bir psikolojik harekat çalışması yürüttüğü tespiti de yer aldı.

Kaynak : Hürriyet