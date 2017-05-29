Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlarda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist sınırdan geçmek üzereyken silahlarıyla birlikte yakalandı.
Sınırda 3 terörist yakalandı
29.05.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jandarma Özel Harekat, sıcak takip sonucu sınırdan Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlarda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist sınırdan geçmek üzereyken silahlarıyla birlikte yakalandı.
Etiketler : hakkari,sınır,
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