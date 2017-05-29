Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlarda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist sınırdan geçmek üzereyken silahlarıyla birlikte yakalandı.



