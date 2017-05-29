Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Toplantıda kıdem tazminatı reformunun detaylı bir şekilde gündeme geldiğini söyleyen Kurtulmuş, "Politika hedefleri olarak, işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform, detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu" dedi.Bunun Bakanlar Kurulu'ndaki ilk bilgilendirme olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "İleriki günlerde kıdem tazminatı reformu gündeme gelecektir. Şu anda olgunlaşma aşamasındadır" diye konuştu.

EMEKLİLİK YAŞINA YÖNELİK ÇALIŞMA YOK

Gelen soru üzerine emeklilik yaşının yukarı çekileceği iddialarına değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Emeklilik yaşının yukarı çekilmesine yönelik bir çalışma yok. OECD ülkelerinde emeklilik yaşı 72, bizde 52. Bu sürenin ileriye gitmesi kaçınılmazdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2036 yılına gelindiğinde, Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir planlama yapıyor. Bu çerçevede, mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."



İHRACATÇIYA ÖTV'SİZ YAKIT



Kurtulmuş, ihracatı desteklemek amacıyla ÖTV'siz yakıt desteği verilmesine yönelik çalışma için ise şunları söyledi:

"Mevcut gümrük kapılarına ilave olarak, yeni gümrük kapılarında da tırların, birtakım mal sevkiyatında bulunan araçlarımızın ÖTV'siz akaryakıt temin etmesi sağlanacak. İkinci olarak da miktarda artış yapılacaktır, belli miktar üzerinde duruluyor. Bu çalışmalar ekonomik yükleri hesaplandıktan sonra önümüzdeki günlerde Türkiye kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

AB İLE İLİŞKİLER

"Türkiye fasıllar açılarak müzakere sürecinin devam etmesini istiyor. Cumhurbaşkanımızın yaptığı Brüksel ziyaretinde bu konu bir kez daha vurgulanmıştır. Amaç tam üyelik çerçevesinde ilişkileri geliştirmek. AB'ye tam üyelik persfektifinden vazgeçmedik. Gerginliklerin azaltılması için fasılların açılması hayati önem taşıyor.

DAEŞ İLE MÜCADELE

DAEŞ'e karşı mücadele konusunda tam net bir operasyon planı yok. NATO ve diğer ülkeler nezdinde bu plan konuşuluyor. Türkiye'nin öncülükleri bellidir. Türkiye bölge DAEŞ'ten temizlenirken başka terör örgütlerinin kullanılmasına karşı. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle bertaraf edemezsiniz.

Türkiye 16 Nisan'dan sonra yeni bir döneme girdi. Anayasa değişikliğinin gerektirdiği iki acil konu değiştirildi. Cumhurbaşkanımız AK Parti genel başkanı oldu. HSK seçimleri de yapıldı. Süratle yeni anayasal sistemin gerektirdiği adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanımız bugün MKYK'yı toplayacak. Önümüzdeki dönemde Bakanlar Kurulu'na da başkanlık edecektir. Önümüzdeki 6 ayda planlı bir çalışma dönemine geçilecek."