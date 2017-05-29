Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’ya yönelik, Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 59 köy ve mezralarda önceki gün başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor. Asker, polis ve güvenlik korucularının da destek verdiği operasyonda güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmuyor. Kocaköy ilçe girişinde konuşlanan askerler, bölgeden geçen araçları didik didik ararken, dronelerle de etrafta yaşanabilecek olumsuz durumları gözlemliyor. Helikopterlerin de havadan destek verdiği operasyonda, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgelere giriş çıkışlara izin verilmiyor. Yol güvenliğini sağlayan askerler, mevzilerinde hazır kıta bekleyerek, gelebilecek saldırılara karşı elleri tetikte bekliyor.