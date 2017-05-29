Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve Diyarbakır'da görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen astsubay O.Ş, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ş. tutuklandı.