Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez ile Siverek ve Suruç ilçelerinde polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle savcılık kararıyla 26 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 5 kişi, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP İL YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada HDP Şanlıurfa İl Yöneticisi ve HDP Şanlıurfa eski milletvekili İbrahim Binici’nin kardeşi olan Mehmet Binici de Suruç İlçesi'nde gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.