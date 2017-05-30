Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun - Damla Peker ANKARA - Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT), Darbe Komisyonuna gönderdiği raporda, 15 Temmuz sonrası FETÖ’yle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin hassas bilgilere ulaşamayacakları bir birime atanarak pasifize edildiği kaydedildi. 37 sayfadan oluşan metinde MİT personelinin darbe gecesi tüm imkânları ile mücadele ettiği, 351 personele başarı belgesi verildiği ifade edildi. Raporda, 17.12.2013 - 15.07.2016 tarihleri arasında toplam 181 personel hakkında işlem yapıldığı, 81’inin pasif göreve atandığı kaydedildi.

Geçici görev verilen 84 personelden 3’ü hakkında doğrudan soruşturma başlatıldı, 13’ünün de teşkilatla ilişiği kesildi. 15 Temmuz tarihinden sonra ise 377 personel hakkında işlem yapıldı. Şüphe duyulan bazı personel mülakata alındı, bir kısmı ise yalan makinasına tabi tutuldu. Her iki dönem itibariyle 509 personelin kurum ile ilişiği kesildi.

MİT’in raporunda; FETÖ’nün yurt içindeki imamlarının büyük ölçüde deşifre olmasıyla birlikte örgütün revizyona gittiği, bu kapsamda 2016 yılından itibaren Türkiye yapılanmasının 5 bölge sorumluluğuna ayrıldığı ve darbe girişimi sonrasında toparlanma çabası içerisinde olan örgütün, bölge ve illerde yeni sorumluları görevlendirme çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Raporda FETÖ’nün illegal yapılanmasını ‘İllegal yapılanmalar’ ve ‘Hususiler’ olarak 2 şekilde ele aldı. İllegal yapılanmanın polis, asker, MİT ve yargı teşkilatları içerisinde yer alan deşifre olmamış örgüt mensuplarından oluştuğu, hususilerin ise başında bulunan sorumlu şahsın doğrudan ABD’de Gülen’le aynı çiftlikte kalan ve örgüt liderinin sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu’na bağlı olanlar olduğu belirtildi. Hususilerin, gizlilik kurallarına istihbaratçı mantığıyla kesin bir şekilde uyguladıkları da raporda yer aldı.

Raporda, FETÖ’nün yurt dışındaki eğitim yapılanması da ayrıntılı anlatıldı. Yurt dışında okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile üniversite olmak üzere toplam 767 okul ve eğitim kurumu tespit edilirken, bunların ayrı ayrı değerlendirildiğinde okul sayısı bine ulaşıyor. Örgüt sadece ABD’den yıllık 500 milyon dolar gelir elde ediyor.